The Last Faith: il Bloodborne 2D è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Kumi Souls Games ha appena da poco pubblicato sul canale YouTube ufficiale il trailer di lancio del suo The Last Faith, il metroidvania in due dimensioni che strizza l'occhio a Bloodborne.

Il gioco, la cui uscita è stata agevolata da una campagna Kickstarter che ha riscosso un discreto successo, era stato rinviato più volte negli ultimi mesi. A partire da oggi, però, il titolo può essere acquistato al prezzo di 26,99 euro su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam e GOG). Per celebrare il lancio, gli sviluppatori hanno anche dato il via ad un'offerta grazie alla quale gli utenti Steam possono acquistare il gioco a 24,29 euro (con il 10% di sconto) fino al prossimo 22 novembre 2023.

Stando alle dichiarazioni del team di sviluppo, il titolo è un mix tra metroidvania e soulslike, poiché include meccaniche legate ad entrambi i sottogeneri. Oltre alla presenza di mostruose creature, il gioco vanta anche animazioni particolarmente violente attraverso le quali il protagonista può dare il colpo di grazia ai nemici. Per chi se lo stesse chiedendo, infine, il gioco è sottotitolato in italiano.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il provato della demo di The Last Faith.