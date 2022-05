The Last Faith: il Bloodborne 2D sarà al Future Game Show?

Sono trascorsi ormai molti mesi dalle ultime notizie diffuse in merito all'interessante progetto intitolato The Last Faith. Sembrerebbe però che gli sviluppatori siano pronti a mostrare nuovamente il gioco e, con tutta probabilità, torneremo a vederlo proprio sul palco del Future Game Show.

Nel corso delle ultime ore, infatti, l'account Twitter ufficiale dell'evento videoludico ha pubblicato un cinguettio per comunicare a tutti gli appassionati che il prossimo appuntamento è fissato all'11 giugno 2022. Sebbene non vi sia stato alcun accenno da parte degli organizzatori dell'evento ai prodotti che potremo scoprire tra meno di un mese, sono stati gli stessi sviluppatori di The Last Faith a fornire un importante indizio. Il team dietro il gioco bidimensionale ha infatti ricondivisio il messaggio d'annuncio dell'evento, accompagnandolo all'emote coi due occhi spalancati, i quali lasciano ben poco spazio all'immaginazione. A questo punto è lecito chiedersi se, in occasione del Future Games Show, scopriremo finalmente la data d'uscita del gioco oppure se potremo solo assistere ad un nuovo filmato di gameplay e all'annuncio delle versioni per PS5 e Xbox Series X|S. Vi ricordiamo infatti che il gioco è stato annunciato solo su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Se siete curiosi di saperne di più sul progetto ispirato a Bloodborne e a Castlevania, vi invitiamo a dare un'occhiata all'anteprima di The last Faith che potete trovare sulle pagine di Everyeye.