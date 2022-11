The Last Faith: anche il Bloodborne 2D è stato rinviato

Sebbene fosse previsto entro la fine dell'anno corrente, The Last Faith non aveva ancora una data d'uscita ufficiale e i fan avevano già intuito che il posticipo fosse alle porte. Ed è proprio oggi che il team di sviluppo ha confermato il rinvio del progetto 2D fortemente ispirato a Bloodborne.

Ecco di seguito il post condiviso su Twitter dagli sviluppatori:

"Alla nostra straordinaria community dobbiamo comunicare di aver preso la difficile decisione di rinviare al 2023 la data d'uscita di The Last Faith. Moriamo dalla voglia di mostrarvi i progressi fatti dal gioco, ma le nostre aspirazioni sono elevate e ciò richiede del tempo di sviluppo aggiuntivo. Vogliamo ringraziare ciascuno di voi per la pazienza, soprattutto chi ci ha supportato sin dal day one su Kickstarter. Avremo modo di ricompensarvi per la fiducia che avere riposto in noi. Con affetto, Kumi Souls Games."

Come potete notare leggendo il messaggio, non è stata specificata la nuova finestra di lancio del gioco e il team si è limitato ad indicare un generico 2023 come anno d'uscita. In ogni caso i fan non l'hanno presa malissimo, anzi. Dai commenti al post su Twitter si denota una certa maturità dei follower, i quali sono felici di attendere qualche mese in più per poter giocare un prodotto di qualità superiore.

In attesa di scoprire quando arriverà il gioco in versione definitiva, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima di The Last Faith.