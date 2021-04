The Last Faith, tra Bloodborne e Castlevania: tutti i dettagli sul metroidvania in video!

Progetto nato nel corso del 2020 grazie al supporto della community di Kickstarter, il metroidvania dalle atmosfere gotiche ha avuto modo di (ri)presentarsi di recente al pubblico.

Con un budget di ben oltre 200.000 dollari messi a disposizione dal crowfunding per la realizzazione di The Last Faith, il team di sviluppo di Kumi Souls Games ha perseverato nella volontà di dar forma ad una produzione che potesse vantare tra le proprie fonti d'ispirazione due produzioni di altissimo calibro. Da un lato, il gioco propone infatti dinamiche e meccaniche che riportano alla mente l'immortale saga di Castlevania. D'altro canto, atmosfere, premesse e immaginario sembrano invece rievocare l'apprezzato Bloodborne di casa From Software.

Per ringraziare i backer del supporto offerto durante la campagna Kickstarter e per dare una prova concreta dell'avanzamento dei lavori, gli sviluppatori di Kumi Souls Games hanno ora pubblicato una prima Demo di The Last Faith. Per raccontarvi le principali caratteristiche e potenzialità del progetto, il nostro Giovanni Panzano ha analizzato ogni aspetto del metroidvania. Per tutti i dettagli su The Last Faith, potete dunque dedicarvi alla video anteprima dedicata. Come sempre, il filmato è disponibile in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!