The Last Faith: doppio boss nel nuovo video gameplay del gioco ispirato a Bloodborne

In attesa che gli sviluppatori di The Last Faith diffondano maggiori informazioni sulla Closed Beta che si terrà nelle prossime settimane, è arrivato sui social un nuovo filmato di gameplay che permette di osservare in azione una complessa boss fight.

Il video in questione ha infatti come protagonisti la coppia formata da Yegor e Leena, due temibili nemici che andranno affrontati contemporaneamente. Come si può notare dal filmato, ciascuno dei due avversari dispone del proprio indicatore della salute e sta al giocatore decidere su quale dei due accanirsi maggiormente per poi concentrarsi sull'altro. A prescindere dalla scelta, sarà davvero difficile tenere a bada i due avversari, dal momento che uno è dotato di un arco con cui spara frecce infuocate e l'altro è un bestione che monta una sega circolare elettrificata sul braccio, con cui esegue letali fendenti a corto raggio.

Prima di lasciarvi al video gameplay che permette di osservare per intero la boss fight contro il duo, vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma sappiamo con certezza che arriverà ad ottobre 2023 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

