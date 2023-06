The Last Faith: il metroidvania ispirato a Bloodborne ha un mese di lancio, arriva la Beta

Il Future Games Show ha segnato anche il ritorno di un prodotto assente da un po' dalle scene: stiamo parlando di The Last Faith, il particolare metroidvania bidimensionale la cui estetica è ispirata in maniera piuttosto esplicita a Bloodborne.

Sul palco dell'evento estivo è stato mostrato il nuovo trailer del gioco, che alterna sequenze di gameplay a scene d'intermezzo che ricordano molto da vicino quelle viste in Blasphemous (a proposito, avete visto il trailer con data d'uscita di Blasphemous 2?). Al termine della sfilza di elementi di gioco mai visti prima d'ora, gli sviluppatori hanno finalmente confermato che The Last Faith approderà sugli scaffali dei principali store digitali nel corso del mese di ottobre 2023. Stando al trailer, le piattaforme di riferimento saranno PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

In attesa che il gioco diventi disponibile per tutti, gli sviluppatori di Kami Souls Games hanno anche annunciato che si terrà una fase di test a porte chiuse. Chiunque fosse interessato a provare la Closed Beta del gioco può quindi procedere con la registrazione sul sito ufficiale, così da provare ad essere selezionato. Purtroppo non si conoscono ancora le date del test, ma è probabile che verrà condotto durante l'estate 2023.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di The Last Faith con qualche dettaglio su ambientazione e gameplay.