The Last Faith: nuovo trailer con finestra di lancio per l'action 2D ispirato a Bloodborne

Proprio qualche giorno fa avevamo parlato della possibile presenza di The Last Faith al Future Games Show e, come previsto, il titolo bidimensionale ispirato a Bloodborne è tornato a mostrarsi sul palco della conferenza estiva.

Il breve video gameplay di The Last Faith ci ha permesso di scoprire nel dettaglio il sistema di combattimento, che include sia l'utilizzo di bocche da fuoco che di lame e altre armi bianche. Altra caratteristica del combat system sembrerebbe essere la possibilità di finire le mostruose creature avversarie con brutali finisher che ricordano i Visceral Attack del titolo FromSoftware. Altre sequenze del trailer mettono invece in evidenza la sua natura Metroidvania, con il protagonista in grado di esplorare le ambientazioni gotiche anche tramite l'ausilio di gadget come il rampino, i quali dovrebbero garantire l'accesso ad aree precedentemente inaccessibili.

La parte finale del trailer ci ricorda infine che, pur non essendoci una data d'uscita definitiva, il titolo arriverà entro la fine dell'anno corrente e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

