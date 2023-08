The Last Faith: il nuovo trailer ci informa che la Beta del Bloodborne 2D è disponibile

Fra i numerosi titoli mostrati al Future Games Show, uno degli eventi della Gamescom 2023, troviamo anche l’interessante The Last Faith. Il metroidvania ispirato a Bloodborne è infatti il protagonista di un breve trailer che informa i giocatori dell’inizio della Beta.

A partire da questo momento, tutti gli utenti che sono interessati a provare il gioco in versione PC, possono recarsi sulla pagina ufficiale del prodotto su Steam e cliccare sull’apposito tasto per richiedere l’accesso alla versione di prova. Non è chiaro al momento se tutti coloro i quali faranno richiesta potranno provare il gioco, ma se siete intenzionati a provarlo vi suggeriamo di eseguire questa procedura il prima possibile.

Per quello che riguarda i contenuti di questo test, dovrebbero essere messi a disposizione dei giocatori svariati boss e un’ampia area da esplorare. Giusto qualche giorno fa, infatti, gli sviluppatori hanno pubblicato un video integrale della Beta, nel quale si possono vedere tutte le porzioni esplorabili della mappa, i nemici e anche l’equipaggiamento che Eryk può usare sulle mostruose creature che si aggirano per il mondo di gioco.

In attesa di poter provare il gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è fissata al prossimo mese di novembre 2023 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Avete già letto la nostra anteprima di The Last Faith?