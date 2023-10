The Last Faith: il nuovo trailer svela la data d'uscita, in arrivo una demo estesa

L'attesa è finalmente giunta al termine e, a distanza di poche settimane dall'arrivo della breve demo di The Last Faith, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer che annuncia la data d'uscita definitiva del titolo ispirato a Bloodborne.

The Last Faith arriverà sugli scaffali di tutti i negozi digitali a partire dal prossimo 15 novembre 2023, giorno in cui potrà essere acquistato nelle versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (solo tramite Steam).

L'annuncio della data d'uscita ufficiale è stato accompagnato da un'altra importante comunicazione da parte di Kumi Games. La piccola software house ha infatti confermato che da oggi si potrà provare una versione estesa della demo distribuita qualche tempo fa su Steam, la quale poteva essere completata in una manciata di minuti. In occasione dello Steam Next Fest, l'iniziativa relativa al client Valve che da oggi metterà a disposizione dei giocatori PC una valanga di versioni di prova, gli utenti potranno eseguire il download della versione demo estesa di The Last Faith ed esplorare aree precedentemente bloccate, senza contare la presenza di un nuovo boss.

