The Last Game: aspettando il volume 2, ecco le prime immagini di personaggi e nemici

Come vi abbiamo anticipato, The Last Game Volume 2 arriverà a novembre ma state tranquilli perchè non vogliamo lasciarvi a bocca asciutta così a lungo... per questo abbiamo deciso di proporvi le prime immagini dell'evoluzione dei personaggi e dei nemici.

In calce alla notizia potete vedere il nuovo design del buon Giuseppe (equipaggiato di tutto punto con gli "strumenti del mestiere") e del Fossa, capace di distinguersi grazie alle sue camicie luminose... e infine, ecco anche Marco Mottura! Le sorprese non sono finite perchè in aggiunta trovate anche i bozzetti di due nemici ispirati a Blanka di Street Fighter e a Pyramid Head di Silent Hill. Un gustoso antipasto in attesa che il fumetto sia disponibile per tutti, l'attesa terminerà come detto a novembre, nelle prossime settimane continueremo a tenervi aggiornati sulla lavorazione, sulla data di uscita e sulle attività promozionali in vista del lancio del secondo numero di The Last Game.

Il primo numero di The Last Game è ancora disponibile sul sito di Tatai Lab in versione Regular e Variant Cover con copertina alternativa, in entrambi i casi il prezzo è di 14 euro. Vi consigliamo di dare uno sguardo al catalogo di Tatai Lab, se deciderete di comprare altri fumetti insieme a The Last Game vi ricordiamo che le spese di spedizione sono gratis per ogni ordine di almeno 60 euro.

The Last Game è un'opera dedicata a tutti gli appassionati di videogiochi, senza alcuna distinzione. Nato da un'idea di Tatai Lab (casa editrice fondata da Emanuele Tenderini e Linda Cavallini), la sceneggiatura è a opera di Alex Crippa (noto anche per le collaborazioni con Sergio Bonelli Editore e sceneggiatore di DEI e del Green Hell di Tatai Lab). Disegni, artwork, copertine e grafiche sono invece frutto dell'estro di Federico Butticè, già impegnato anche con Red Whale sui fumetti Rainbow (Regal Academy Magazine e Juventus Magazine) e autore del design dei personaggi di vari collezionabili da edicola. Se volete approfondire ulteriormente la genesi di The Last Game vi rimandiamo al video che trovate in apertura, buona visione!