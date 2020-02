The Last Game: continua la prevendita con nuove opzioni di spedizione e ritiro

Le prevendite di The Last Game sono state aperte il 25 febbraio e continueranno fino a inizio marzo, ora con nuove opzioni per il rinvio e la spedizione dopo il rinvio di Cartoomics per l'allarme Coronavirus, comunicato quest'oggi dall'organizzazione dell'evento.

Tatai Lab, editore di The Last Game, ci ha comunicato alcune novità pensate per venire incontro a coloro che hanno ordinato il primo numero del fumetto scegliendo come opzione di spedizione il ritiro proprio a Cartoomics, originariamente in programma a metà marzo.

L'opzione di ritiro a mano a Cartoomics resta valida per le nuove date (2-4 ottobre) ma chi non volesse attendere così tanto può optare per la spedizione al proprio domicilio aggiungendo 5 euro alla cifra già pagata. In questo caso vi basterà pagare la differenza con PayPal all'indirizzo info@tatailab.com e scrivere una email allo stesso contatto indicando i propri dati anagrafici (tra cui il numero di telefono) così da facilitare il processo. In alternativa se non desiderate pagare il sovrapprezzo della spedizione è sempre possibile annullare l'ordine ricevendo il rimborso totale del pagamento già effettuato.

L'ultima opzione riguarda l'organizzazione di uno speciale evento a Milano indicativamente a inizio aprile, per dare modo a tutti quanti di ritirare i propri volumi di persona. Dettagli su evento e date verranno comunicati nei prossimi giorni. Per qualsiasi comunicazione e chiarimento a riguardo potete contattare Tatai Lab all'indirizzo info@tatailab.com, riceverete risposta entro breve tempo.

La prevendita online di The Last Game continuerà fino al 5 marzo, nel momento in cui scriviamo oltre all'edizione standard sono ancora disponibili copie della Variant Cover a tiratura limitata con mappa del mondo disegnata da Todd come bonus, affrettatevi se siete interessati perchè una volta terminata l'edizione con copertina alternativa non verrà ristampata.