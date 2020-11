The Last Game Volume 2: le prevendite continuano fino al 10 novembre

A fine ottobre Tatai Lab ha aperto le prevendite di The Last Game Volume 2: non avete ancora preordinato il fumetto? Non preoccupatevi perchè siete ancora in tempo, ancora per qualche giorno potrete assicurarvi una copia di The Last Game 2.

Iniziamo dicendo che è ancora possibile anche acquistare The Last Game Volume 1 al prezzo di 14 euro in versione Regular e Variant Cover, entrambi disponibili fino ad esaurimento scorte. Per quanto riguarda il volume 2, sono vari i pacchetti disponibili in prevendita, a partire dal TLG Mega Bundle con quattro volumi (i primi due volumi di The Last Game Volume in edizione Regular e Variant Cover) a 52 euro, offerta valida fino al 10 novembre, data di chiusura delle prevendite.



Il bundle Regular/Variant costa 25 euro e include entrambe le versioni di The Last Game Volume 2, infine è possibile acquistare singolarmente le edizioni Regular e Variant del secondo numeri al prezzo di 14 euro ciascuna. Di seguito i link per l'acquisto diretto sul sito di Tatai Lab, effettuando il preordine riceverete in omaggio insieme ai fumetti anche la seconda parte della mappa di Todd.

In questo momento difficile, Tatai Lab ha potenziato le spedizioni per offrire consegne in tutta Italia con Bartolini e SDA oltre a spedizioni veloci all'estero con Fedex., per qualsiasi chiarimento sulle prevendite e lo stato degli ordini potete scrivere a info@tatailab.com