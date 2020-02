The Last Game: il disegnatore e illustratore Federico Butticè si presenta in un video

The Last Game esce il 13 marzo ma come saprete dal 25 febbraio sarà possibile acquistare in prevendita il fumetto (edizioni Standard e Variant Cover con mappa del mondo in regalo) con protagonisti i redattori di Everyeye.it: vi presentiamo uno dei grandi nomi coinvolti nel progetto, l'artista e disegnatore Federico Butticè.

Federico Butticè (classe 1991) si è occupato non solo di disegnare i personaggi e trasportare su carta Alessandro, Tommaso, Todd e Giuseppe, ma anche di dare vita alle ambientazioni e in generale del comparto estetico di The Last Game.



Un autore dal tratto inconfondibile, nella sua carriera Federico ha collaborato con importanti realtà ed ha alle spalle molti lavori, tra cui Foglie.ac e Ragazzi (Ave Edizioni), Darwin Stagione 2 (Uno Studio in Rosso), Caput Mundi I Mostri di Roma (Editoriale Cosmo), oltre alle collaborazioni con Regal Academy Magazine, Juventus Magazine e Studio RAM in veste di designer e illustratore per giocattoli e collezionabili da edicola pubblicati da editori come DeAgostini e Sbabam. Nel 2019 l'ingresso in Tatai Lab (casa editrice fondata da Emanuele Tenderini e Linda Cavallini) dove lavora su Hans Upon a Time e ovviamente The Last Game.



In questo video Federico si presenta al pubblico di Everyeye.it e racconta le fonti di ispirazione e qualche aneddoto sul lavoro necessario per dare vita alle tavole di The Last Game. Ricordiamo che il primo volume della serie sarà disponibile sul sito di Tatai Lab e a Cartoomics 2020 dal 13 marzo mentre dalla fine dello stesso mese il fumetto raggiungerà anche le principali fumetterie.



La prevendita online partirà alle 21:00 di martedì 25 febbraio con Variant Cover esclusiva a tiratura limitata e la mappa del mondo curata da Todd come bonus, non reperibile in altro modo.