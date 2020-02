The Last Game: esce a marzo il fumetto con protagonisti i redattori di Everyeye

Annunciato lo scorso anno a Lucca Comics & Games, The Last Game sta finalmente per arrivare! La serie a fumetti con protagonisti i redattori di Everyeye.it arriverà a marzo, preordini aperti dal 25 febbraio con variant cover a tiratura limitata!

Gli eroi di questa nuova avventura saranno i vostri redattori preferiti: Fossa, Ale, Todd e il crepuscolare Arace, impegnati una volta tanto in un'attività ben diversa da quella del redattore, ma altrettanto impegnativa e piena di pericoli, come scoprirete leggendo il fumetto!

The Last Game non vuole essere "il fumetto di Everyeye", bensì un'opera dedicata a tutti gli appassionati di videogame, senza distinzioni. Nato da un'idea di Tatai Lab (casa editrice fondata da Emanuele Tenderini e Linda Cavallini), la sceneggiatura è a cura di Alex Crippa, già in forza presso Sergio Bonelli Editore) e sceneggiatore di DEI (Ankama) e del Green Hell firmato Tatai Lab. Il tratto è quello, riconoscibilissimo, di Federico Butticè, noto per collaborazioni con lo studio Red Whale sui fumetti Rainbow (Regal Academy Magazine e Juventus Magazine) e per il character design di molti collezionabili da edicola (Sbabam, Diramix, De Agostini).

Il primo numero (dei tre volumetti previsti in totale) di The Last Game sarà disponibile dal 13 marzo online sul sito di Tatai Lab, nelle fumetterie e nelle principali fiere del fumetti, dal 25 febbraio alle 21:00 sarà possibile preordinare la Variant Cover a tiratura limitata con la mappa del mondo di gioco disegnata da Tommaso "Todd" Montagnoli.

Il lancio del fumetto coincide con Cartoomics 2020 (13/15 marzo, Fiera Milano Roh), i quattro valorosi redattori di Everyeye saranno presenti in fiera, restate sintonizzati su queste pagine per tutte le coordinate.