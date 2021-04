The Last Game Level 3: aperti i preordini del terzo e ultimo numero del fumetto

Sta per concludersi l'avventura di The Last Game, il fumetto ambientato nel mondo dei videogiochi pubblicato da Tatai Lab e realizzato in collaborazione con Everyeye.it: dal 21 aprile aprono le vendite del terzo e ultimo numero, spedizioni al via da da metà maggio.

La battaglia finale è alle porte. Le community sono divise, nessuno si fida più dei The Eyes, il mondo sembra stia per ricadere nel suo periodo più buio, mentre Gaius, imperterrito avanza portando morte e distruzione. Ma c'è ancora un'ultima speranza: il TURBOFREGNO! Un ideale, un'arma, la più grande invenzione dell'ultimo, leggendario visionario.

Sul sito di Tatai Lab potete preordinare The Last Game Vol. 3 in edizione regular e variant con la terza parte della mappa di Todd e un Trofeo da sbloccare. Inoltre sono in vendita vari bundle e pacchetti a prezzi speciali per chi avesse perso i primi due volumi della serie. Avete tempo fino al 3 maggio per effettuare il preordine della vostra copia.

Bundle Turbofregno (80 euro) - Include i tre numeri di The Last Game in versione standard e variant cover, per un totale di sei diversi albi

Regular/Variant Bundle (25 euro) - Include The Last Game Level 3 in versione regolare e con copertina variant

The Last Game 3 Regular (14 euro) - Il terzo numero di TLG con copertina tradizionale

The Last Game 3 Variant (14 euro) - Il terzo volume di The Last Game con cover variant

Bundle Regular (38 euro) - Include The Last Game Volume 1, Vol.2&3 in versione standard

Bundle Variant (38 euro) - Include i tre numeri di The Last Game con copertina variant

Le spese di spedizione sono gratis su tutti gli ordini di importo superiore a 60 euro, nei mesi scorsi Tatai Lab ha potenziato questo aspetto per offrire consegne rapide in tutta Italia con Bartolini e SDA oltre a spedizioni veloci all'estero con Fedex. Per qualsiasi chiarimento sulle prevendite e lo stato degli ordini potete scrivere una email all'indirizzo info@tatailab.com.