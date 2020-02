The Last Game: Linda Cavallini di Tatai Lab disegna Ori e Hollow Knight

In queste settimane vi abbiamo presentato gli autori di The Last Game, il fumetto con protagonisti i redattori di Everyeye: dallo sceneggiatore Alex Crippa all'illustratore e disegnatore Federico Butticè, oggi vi mostriamo invece due opere realizzate da Linda Cavallini, disegnatrice e co-fondatrice di Tatai Lab.

In calce alla notizia trovare due illustrazioni di Linda, la prima dedicata a Hollow Knight e la seconda all'attesissimo Ori and the Will of the Wisps. Quest'ultimo è il disegno che Linda ha iniziato durante la diretta andata in onda su Twitch questa settimana e poi completato (per motivi di tempo) fuori dalla trasmissione: potete vedere l'opera originale qui sotto e seguire i principali passaggi della lavorazione nel video pubblicato in apertura.



Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che le prevendite di The Last Game sono aperte sul sito di Tatai Lab per ancora pochissimi giorni sarà possibile acquistare la Variant Cover a tiratura limitata con in regalo la mappa del mondo disegnata da Tommaso "Todd" Montagnoli, alla fine del periodo di prevendita il fumetto arriverà nelle principali fumetterie italiane e potrà in ogni caso essere acquistato online in versione con copertina standard.



Avete già acquistato la vostra copia con opzione di ritiro a Cartoomics? Non preoccupatevi perchè Tatai Lab offre una serie di soluzioni alternative visto il recente rinvio dell'evento a ottobre a causa dell'emergenza Coronavirus.