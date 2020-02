The Last Game: maratona su Twitch il 25 febbraio aspettando l'apertura delle prevendite

A tre mesi dall’annuncio ufficiale di The Last Game, il fumetto a tema videoludico nato dalla collaborazione tra Everyeye e Tatai Lab, domani si apriranno ufficialmente le prevendite del primo dei tre volumi della serie, in uscita il 13 marzo.

A partire dalle 21:00 di martedì sarà quindi possibile acquistare l’albo sul sito di Tatai Lab, e accaparrarsi la versione con Variant Cover a tiratura limitata assieme a una mappa del mondo di gioco disegnata dall’alter ego a fumetti di Tommaso "Todd" Montagnoli.

Per festeggiare degnamente il lancio di The Last Game, alle 18:00 saremo in live su Twitch per una mini-maratona di sei ore piena di chiacchiere sul progetto, sessioni di disegno dal vivo e, ovviamente, sfide col pad. Parteciperanno alla diretta i protagonisti dell’avventura Francesco Fossetti, Alessando Bruni, Giuseppe Arace e Tommaso Montagnoli, assieme ai fondatori di Tatai Lab Emanuele Tenderini e Linda Cavallini, al disegnatore Federico Butticè e allo sceneggiatore Alex Crippa.

Durante la serata, dopo l'apertura delle prevendite, tra gli acquirenti del volume saranno inoltre estratti a sorte i vincitori (uno ogni mezz’ora) di una targa commemorativa "turbofregna" con in bella vista il Cacodemone di The Last Game. Vale la pena di ribadire che The Last Game non vuole essere "il fumetto di Everyeye", ma un’opera con la quale celebrare assieme la passione che unisce tutti i videogiocatori, ed è per questo che non vediamo l’ora di passare una lunga serata in vostra compagnia.