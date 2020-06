The Last Game: il primo numero disponibile con spedizione veloce, anche in fumetteria

A marzo è uscito il primo numero del fumetto The Last Game edito da Tatai Lab e subito ci avete dimostrato un grandissimo affetto acquistando online sia l'edizione standard che la versione limitata con variant cover. Se siete arrivati tardi non disperate perchè il volume è ancora disponibile e può essere ordinato online o in fumetteria.

"Possono quattro appassionati di videogames salvare il mondo? Sì, se sono Fossa, Ale, Giuseppe e il Todd, i redattori di Everyeye.it contro Mostri Mutanti, Striscianti, Colossali!"

Avremmo voluto presentare l'opera alle principali fiere del fumetto ma l'epidemia di Coronavirus non ce lo ha permesso, almeno per il momento. Siamo però lieti di annunciarvi che The Last Game può essere ancora acquistato sullo shop online di Tatai Lab oppure ordinato presso la propria fumetteria di fiducia, in entrambi i casi con la certezza di riceverlo in tempi estremamente rapidi.

Di seguito i link per l'acquisto online, dal sito dell'editore le spedizioni sono garantite in tempi ristretti e riceverete il volume a casa entro 24/48 ore dall'evasione dell'ordine. In alternativa è possibile richiedere il volume nelle principali fumetterie sparse per l'Italia, anche in questo caso con la certezza di ricevere il fumetto in tempi brevi.

Nato da un'idea di Tatai Lab, The Last Game vede Alex Crippa (collaboratore per Sergio Bonelli Editore, sceneggiatore di DEI e Green Hell) alla sceneggiatura e Federico Butticè (Regal Academy Magazine, Juventus Magazine, Sbabam, Diramix, DeAgostini) al design dei personaggi e responsabile dell'aspetto stilistico della produzione.