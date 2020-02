The Last Game in prevendita dal 25 febbraio, in regalo la mappa del mondo

Ci siamo! The Last Game, il fumetto con protagonisti i redattori di Everyeye, sarà disponibile dal 13 marzo e debutterà a Cartoomics 2020, tuttavia a breve apriranno le prevendite sul sito di Tatai Lab, ecco tutti i dettagli!

A partire dalle 21:00 di martedì 25 febbraio partirà ufficialmente la prevendita online di The Last Game, in questo modo potrete assicurarvi l'esclusiva Variant Cover a tiratura limitata (circa 1.000 copie, una volta esaurite non verranno ristampate) e la mappa del mondo curata da Tommaso "Todd" Montagnoli.



Effettuando il pre-acquisto del primo numero (al prezzo di copertina di 14 euro, 150 pagine con sovracopertina e alta qualità di stampa) potrete scegliere se optare per la versione standard o con copertina alternativa, in aggiunta (indipendentemente dall'edizione scelta) riceverete l'esclusiva mappa con le indicazioni sulle zone visitate nel fumetto.



La prevendita resterà attiva per pochi giorni (indicativamente fino a inizio marzo), dal 13 marzo The Last Game sarà disponibile per l'acquisto online sul sito di Tatai Lab in edizione standard (senza la mappa, bonus esclusivo per il pre-acquisto) e al Cartoomics di Milano (in prorgramma dal 13 al 15 marzo presso Fiera Milano Roh), dove potrete incontrare Francesco, Giuseppe, Alessandro e Tommaso, inoltre da fine mese il fumetto arriverà anche nelle più fornite fumetterie italiane.

Nato da un'idea di Tatai Lab, The Last Game vede Alex Crippa (collaboratore per Sergio Bonelli Editore, sceneggiatore di DEI e Green Hell) alla sceneggiatura e Federico Butticè (Regal Academy Magazine, Juventus Magazine, Sbabam, Diramix, DeAgostini) al design dei personaggi e responsabile dell'aspetto stilistico della produzione.