The Last Game: prevendite aperte fino al 5 marzo con variant cover e mappa bonus

La prevendita online di The Last Game prosegue e andrà avanti fino alle 23:59 del 5 marzo (compreso), queste sono quindi le ultimissime ore per potervi assicurare la versione esclusiva con variant cover e mappa del mondo disegnata da Tommaso "Todd" Montagnoli.

Partita il 25 febbraio scorso, la prevendita terminerà questo giovedì, vogliamo approfittare dell'occasione per ringraziare le centinaia di persone che hanno già prenotato la loro copia a tiratura limitata. Come già dichiarato nei giorni scorsi, ribadiamo anche in questa occasione che le spedizioni partiranno al termine della prevendita e quindi da venerdì 6 marzo, coloro che hanno effettuato l'acquisto e optato per l'invio al proprio domicilio (sono disponibili numerose opzioni per spedizione e ritiro) riceveranno quindi la loro copia nei giorni successivi.



Effettuando il preacquisto del primo numero al prezzo di copertina di 14 euro (150 pagine a colori in alta qualità con sovracopertina) potrete decidere se optare per la versione standard o variant cover, in aggiunta (indipendentemente dall'edizione scelta) avrete in regalo l'esclusiva mappa con le indicazioni sulle zone visitate nel fumetto. Al termine della fase di prevendita The Last Game sarà disponibile per l'acquisto online sul sito di Tatai Lab in edizione standard (senza la mappa) e alle principali fiere del fumetto, inoltre dalla fine del mese arriverà anche nelle più fornite fumetterie italiane.

Nato da un'idea di Tatai Lab, The Last Game vede Alex Crippa (collaboratore per Sergio Bonelli Editore, sceneggiatore di DEI e Green Hell) alla sceneggiatura e Federico Butticè (Regal Academy Magazine, Juventus Magazine, Sbabam, Diramix, DeAgostini) al design dei personaggi e responsabile dell'aspetto stilistico della produzione.