The Last Game: il secondo numero del fumetto di Tatai Lab arriva a novembre

Lo scorso mese di marzo Tatai Lab ha lanciato il primo numero di The Last Game, serie a fumetti con protagonisti i redattori di Everyeye.it, come promesso è ora in arrivo il secondo volume... l'attesa non sarà troppo lunga, promesso.

La sceneggiatura del secondo numero di The Last Game è ormai completa e le singole tavole stanno prendendo vita, l'attesa come detto non sarà lunghissima e il fumetto sarà disponibile nel corso del mese di novembre, prestissimo contiamo di potervi comunicare una data precisa e tutti i dettagli sulle iniziative promozionali a supporto del lancio.

Il primo numero di The Last Game ha riscosso un buon successo, nonostante l'emergenza Coronavirus e il successivo lockdown ci abbiano messo i bastoni tra le ruote per quanto riguarda la promozione, non potendo presenziare dal vivo alle principali fiere del fumetto per incontrarvi e presentare l'opera. In attesa del secondo volume è sempre possibile acquistare The Last Game Volume 1 in versione Regular e Variant Cover con copertina alternativa, in entrambi i casi il prezzo è di 14 euro. Vi consigliamo di dare uno sguardo al catalogo di Tatai Lab, se deciderete di comprare altri fumetti oltre a The Last Game vi ricordiamo che le spese di spedizione sono gratuite per ordini di importo superiore a 60 euro.

The Last Game non è il fumetto di Everyeye, bensì un'opera dedicata a tutti gli appassionati di videogiochi, senza alcuna distinzione. Nato da un'idea di Tatai Lab (casa editrice fondata da Emanuele Tenderini e Linda Cavallini), la sceneggiatura è curata da Alex Crippa, noto anche per le collaborazioni con Sergio Bonelli Editore)e sceneggiatore di DEI (Ankama) e del Green Hell di Tatai Lab. I disegni sono invece opera di Federico Butticè, al lavoro anche con lo studio Red Whale sui fumetti Rainbow (Regal Academy Magazine e Juventus Magazine) e sul character design di molti collezionabili da edicola.