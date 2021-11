The Last Game: tre volumi a 30 euro con l'offerta Tatai Red Friday

Tatai Lab lancia il Tatai Red Friday, iniziativa valida fino al 3 dicembre che vi permetterà di acquistare molti fumetti e serie complete a prezzo ridotto, tra i volumi in promozione troviamo anche The Last Game, la serie con protagonisti i redattori di Everyeye.

Il bundle The Last Game con i numeri 1, 2 e 3 costa 30 euro invece di 42 euro in versione Regular e Variant, con copertina standard o alternativa, a seconda delle vostre preferenze. Sempre sul sito di Tatai Lab potete comprare anche i singoli volumi al prezzo di 10 euro l'uno invece d 14 euro, al momento sono ancora disponibili tutti e tre i numeri in versione cover Variant e Regular.

Oltre a The Last Game troviamo in offerta anche altre opere targate Tatai Lab come Into the Net a 10 euro, Kishotengo a 8 euro, Deva Volume 1, 2 e 3 a 10 euro l'uno, Yiot a 30 euro e GG Serie Completa a 40 euro. Vi ricordiamo che le spese di spedizione dal sito di Tatai Lab sono gratis per ordini superiori a 60 euro, il Tatai Red Friday andrà avanti fino al 3 dicembre, i numeri saranno disponibili fino ad esaurimento scorte, dunque affrettatevi se siete interessati all'acquisto.