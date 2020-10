The Last Game Vol. 2: prevendite al via il 27 ottobre, appuntamento speciale su Twitch

Martedì 27 ottobre alle 21:00 aprono le prevendite di The Last Game Volume 2, per festeggiare questo evento saremo in diretta su Twitch lo stesso giorno dalle 20:00 e per tutta la sera, per illustrarvi il secondo numero del fumetto.

Cosa otterrete effettuando il preordine sul sito di Tatai Lab? Non solo il secondo numero di The Last Game (144 pagine a colori) ma anche la seconda parte della mappa di Todd. Due le versioni disponibili, una con copertina standard e una variant cover a tiratura limitata di 1.000 copie, le quali non verranno più stampate una volta esaurite.

Ricordiamo che Tatai Lab ha potenziato le spedizioni e garantisce consegne in tutta Italia con Bartolini e SDA oltre a spedizioni veloci all'estero con Fedex. Per qualsiasi chiarimento o informazioni sulle prevendite e lo stato degli ordini potete scrivere a info@tatailab.com, ogni ordine del valore di almeno 60 euro (date uno sguardo al catalogo di Tatai Lab) verrà spedito gratuitamente e senza costi aggiuntivi.

Vi aspettiamo quindi sul canale Twitch di Everyeye.it martedì 27 ottobre dalle 20:00 per vivere insieme l'apertura dei preordini di The Last Game Volume 2, in arrivo a novembre. Siete pronti per una serata a base di chiacchiere e fumetti?