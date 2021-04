The Last Game Vol.3: mercoledì la presentazione con Alex Crippa e Federico Butticè

Torna l'appuntamento con The Last Game, il fumetto ambientato nel mondo dei videogame con protagonisti i nostri Tommaso "Tod" Montagnoli, Francesco Fossetti, Alessandro Bruni e Giuseppe Arace.

Nella giornata di mercoledì 21 aprile, alle ore 17:00 in punto saremo live su Twitch per tornare a parlare dell'opera insieme a tutti voi. A farci ulteriore compagnia ci saranno per l'occasione anche lo sceneggiatore Alex Crippa e l'illustratore Federico Buscè, che già avrete modo di conoscere durante le precedenti presentazioni dei Volumi 1 e 2.

Sarà dunque l'occasione perfetta per discutere di The Last Game insieme agli autori e alla nostra redazione