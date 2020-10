The Last Game: il volume 2 in arrivo a novembre si presenta nel primo trailer

Le prevendite di The Last Game Volume 2 aprono il 27 ottobre, l'uscita del secondo numero è prevista per il mese di novembre... se volete avere una gustosa anticipazione, non perdetevi il nuovissimo trailer del fumetto!

Vi abbiamo già mostrato alcune tavole, personaggi e nemici di The Last Game Volume 2 oltre alle copertine delle edizioni Regular e Variant, adesso è il momento di andare oltre con un trailer che coinvolge tutti i protagonisti dell'avventura... un buon modo per dare una occhiata ai contenuti del secondo numero, ma non vogliamo dirvi di più, vi rimandiamo al video che trovate in apertura, vogliamo sapere il vostro parere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

The Last Game Volume 2 contiene 144 pagine a colori, due le edizioni disponibili, una regular e una con copertina variant in tiratura limitata 1.000 copie, in entrambi i casi il prezzo è fissato a 14 euro, spese di spedizione gratis per ordini di importo superiore a 60 euro. Le prevendite inizieranno il 27 ottobre sul sito di Tatai Lab, preordinando il fumetto avrete la certezza di riceverlo in anteprima, come bonus in regalo la seconda parte della mappa di Todd.



Data la ancora difficile situazione legata all'emergenza Coronavirus, Tatai Lab ha potenziato le spedizioni per offrire consegne in tutta Italia con Bartolini e SDA oltre a spedizioni veloci all'estero con Fedex. Per qualsiasi chiarimento sulle prevendite e lo stato degli ordini potete scrivere direttamente a info@tatailab.com.