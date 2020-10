The Last Game Volume 2 in prevendita dal 27 ottobre, tutto quello che c'è da sapere

Il secondo volume di The Last Game arriverà a novembre: in estate vi abbiamo dato le prime anticipazioni mostrandovi alcuni nuovi nemici del fumetto, oggi finalmente possiamo dirvi qualcosa di più sull'apertura dei preordini del secondo numero.

The Last Game Volume 2 si presenta come un volumetto da 144 pagina a colori al prezzo di 14 euro, due le edizioni disponibili, una regular e una con copertina variant a tiratura limitata di 1.000 copie. Le prevendite inizieranno martedì 27 ottobre sul sito di Tatai Lab, la prevendita vi garantirà l'accesso anticipato al fumetto e la seconda parte della mappa di Todd (ovviamente legata a quella che avete ricevuto con i preordini e la variant cover del primo numero).



Considerando le difficoltà nell'incontrare i lettori alle fiere del fumetto a causa delle misure di sicurezza per contenere l'epidemia Covid-19, Tatai Lab ha potenziato le spedizioni e garantisce consegne in tutta Italia con Bartolini e SDA oltre a spedizioni veloci all'estero con Fedex. Per qualsiasi chiarimento o informazioni sulle prevendite e lo stato degli ordini potete scrivere a info@tatailab.com.



In attesa di The Last Game Volume 2 (presto vi comunicheremo la data di uscita) è possibile acquistare il primo volume al prezzo di 14 euro sul sito di Tatai Lab in versione Regular e Variant Cover. Vi invitiamo infine di dare uno sguardo all'intero catalogo di Tatai Lab, le spese di spedizione sono gratis su tutti gli ordini di importo superiore ai 60 euro.