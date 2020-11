The Last Game Volume 2, prevendite fino al 10 novembre: vi diamo un assaggio

Proseguono le prevendite di The Last Game Volume 2, nuovo numero del fumetto con protagonisti i redattori di Everyeye. Avete tempo fino al 10 novembre per assicurarvi una copia dirigendovi sull' e-shop di Tatai Lab, casa fondata da Emanuele Tenderini.

La scelta è decisamente ampia, oltre che adatta alle esigenze e ai desideri di tutte le tipologie di lettori. The Last Game Volume 2 può essere preordinato di due versioni, Variant Cover e Regular Cover, offerte a 14 euro l'una. Disponibile anche il bundle con entrambe al prezzo di 25 euro. Il pacchetto più ghiotto è sicuramente rappresentato dal The Last Game Mega Bundle, che a 52 euro offre The Last Game Volume 1&2, entrambi sia in cover Regular che Variant. Di seguito trovate i link per l'acquisto diretto di tutte le edizioni descritte. Tenete inoltre presente che l'acquisto in prevendita garantisce l'accesso a due bonus, la seconda parte delle Mappe di Todd e lo sblocco del nuovo trofeo Ultra-Raro.

Sappiamo che non vedete l'ora di viver le nuove avventure di Fossa, Ale, Giuseppe e il Todd, per cui oggi vi diamo un bell'assaggio. In una delle storie, scritta da Francesco Castelli - già conosciuto dai fan di Tatai Lab grazie al suo Green Hell - racconterà dei picchiaduro, un'epoca tanto cara al fondatore Emanuele Tenderini! In calce a questa notizia trovate una delle tavole: cosa ne pensate?