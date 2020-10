The Last Game Volume 2: prevendite aperte, tutte le versioni e i pacchetti disponibili

Tatai Lab ha aperto le prevendite di The Last Game Volume 2, nuovo numero del fumetto con protagonisti i redattori di Everyeye, in arrivo a novembre. Sul sito dell'editore è possibile trovare vari pacchetti di prodotti, ecco tutti i dettagli.

Iniziamo con il TLG Mega Bundle che include quattro volumi (The Last Game Volume 1&2 in edizione Regular e Variant Cover) al prezzo di 52 euro, offerta valida fino al 10 novembre. Il pacchetto Regular/Variant costa 25 euro e include entrambe le versioni del secondo volume, infine è possibile acquistare singolarmente le varianti Regular e Variant al prezzo di 14 euro ciascuna. Di seguito i link per l'acquisto diretto sul sito di Tatai Lab, effettuando il preordine riceverete in omaggio insieme ai fumetti anche la seconda parte della mappa di Todd.

Dal sito di Tatai Lab è possibile anche acquistare il primo volume di The Last Game al prezzo di 14 euro versione Regular Variant Cover , disponibili fino ad esaurimento scorte. Le spese di spedizione sono gratis su tutti gli ordini di importo superiore a 60 euro, considerando il delicato momento e le difficoltà legate all'emergenza Coronavirus, Tatai Laboltre a spedizioni veloci all'estero con Fedex. Per qualsiasi chiarimento sulle prevendite e lo stato degli ordini potete scrivere direttamente a info@tatailab.com