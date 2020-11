The Last Game Volume 2: ultime ore per acquistarlo in prevendita!

Continua la prevendita di The Last Game Volume 2, il secondo numero del fumetto con protagonisti i redattori di Everyeye.it. Le prevendite sul sito di Tatai Lab terminano il 10 novembre, avete dunque ancora pochissime ore per approfittarne.

Sono vari i pacchetti disponibili in prevendita, a partire dal Mega Bundle che contiene i primi due numeri di The Last Game in edizione Regular e Variant Cover a 52 euro. Il pacchetto The Last Game Volume 2 Regular/Variant Cover costa 25 euro, infine è possibile acquistare singolarmente le edizioni Regular e Variant del secondo volume al prezzo di 14 euro l'una. Ricordatevi che acquistando il fumetto in prevendita riceverete in omaggio anche la seconda parte della mappa di Todd, ovviamente strettamente connessa a quella che avete trovato come bonus nel primo numero.

Nel frattempo è ancora possibile acquistare The Last Game Volume 1 al prezzo di 14 euro in versione Regular e Variant Cover, solo fino ad esaurimento scorte. Purtroppo data l'attuale situazione nazionale dovuta all'emergenza sanitaria Coronavirus non sarà possibile incontrare i lettori alle fiere del fumetto o nelle librerie specializzate, in ogni caso state tranquilli perchè potrete ricevere The Last Game Volume 2 direttamente a casa, Tatai Lab ha potenziato le spedizioni per offrire consegne in tutta Italia con Bartolini e SDA oltre a spedizioni veloci all'estero con Fedex.



Le spese di consegna sono sempre gratis per tutti gli ordini di almeno 60 euro, per qualsiasi chiarimento sulle prevendite e lo stato degli ordini potete scrivere a info@tatailab.com.