The Last Guardian: esperienza in VR gratuita disponibilee dal 12 dicembre

Durante i primi minuti della, a sorpresa Shawn Layden ha annunciato una nuova esperienza in realtà virtuale ambientata nel mondo di, completamente gratuita.

Il dirigente ha definito la produzione come una sorta di regalo di Natale per i fan del titolo di Ueda, The Last Guardian Vr Experience sarà infatti standalone e dunque scaricabile senza alcun costo aggiuntivo anche da coloro che non sono in possesso del titolo originale, a partire dal prossimo 12 dicembre esclusivamente su Playstation VR. Come è facile immaginare, si tratta di un progetto dalle dimensioni ridotte, a detta di Layden, infatti, si parla di 15-20 minuti di gameplay.