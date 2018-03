The Last Guardian: PlayStation Japan ha pubblicato uno stupendo trailer commemorativo

Nei giorni scorsi, si è svolto in Giappone il, dove The Last Guardian ha conquistato ilnell'ambito della divisione Entertainment.

Per festeggiare la vittoria, Sony Interactive Entertainment Japan ha ben pensato di pubblicare uno stupendo trailer commemorativo dedicato al gioco di Fumito Ueda, che potete ammirare nel player in apertura di notizia. Il filmato è lungo più di tre minuti, mostra tantissime scene tratte dal gioco ed è accompagnato da una musica molto evocativa. Può anche vantare un intervento di Ueda in persona ma, purtroppo, è solo in giapponese.

The Last Guardian è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. Segnaliamo che in questi giorni può essere acquistato sul PlayStation Store a soli 14,99 euro, con un risparmio del 57% sul prezzo pieno di 34,99 euro. Lo sconto fa parte della più ampia promozione dedicata alle esclusive PlayStation 4 e rimarrà attivo fino al 22 marzo 2018.