The Last Guardian VR: disponibili i primi screenshot catturati su PlayStation 4 Pro

All'inizio della conferenza d'apertura dellasvoltasi stamane all'alba, è stato annunciato, un'esperienza VR standalone completamente gratuita.

Successivamente, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato i primi screenshot catturati su PlayStation 4 Pro, che si concentrano sulla vera star del gioco, Trico. Potete ammirarli nella galleria che trovate in calce a questa notizia.

The Last Guardian VR Demo sarà disponibile a partire dal 12 dicembre per PlayStation VR e sarà compatibile sia con il Dualshock 4 che con PlayStation Move. Shawn Layden, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment America, l'ha definito come una sorta di regalo di Natale per tutti i fan del gioco di Fumito Ueda.

Nonostante sia riportata la dicitura Demo, la casa giapponese non ha alcun piano di espandere l'esperienza in futuro. Per tutte le altre novità dalla PlayStation Experience 2017 vi rimandiamo al nostro coverage approfondito.