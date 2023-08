The Last Hope, addio al The Last of Us tarocco: Sony lo fa rimuovere dallo store Nintendo

Ha fatto molto discutere The Last Hope, il The Last of Us tarocco per Nintendo Switch, non solo per la sua infima qualità ma anche per gli enormi riferimenti alla celebre serie Naughty Dog praticamente al limite del plagio. E dopo aver fatto parlare di sé, il gioco finisce nell'oblio.

The Last Hope è stato infatti rimosso dal Nintendo eShop di Nintendo Switch, e la pagina del gioco risulta ora inesistente. Sony si è infatti mobilitata per far rimuovere il gioco dallo store, e nel frattempo attraverso reclami per violazione di copyright è riuscita a far disattivare i trailer del gioco presenti su Youtube, anch'essi adesso inaccessibili. Una mossa comprensibile considerata l'imitazione piuttosto spudorata messa in piedi dagli autori di The Last Hope, venduto tra l'altro a 99 centesimi sull'eShop.

Chi ha già scaricato una copia del gioco, come precisa Eurogamer, potrà continuare a giocarci regolarmente anche se il titolo adesso è scomparso nel nulla. Per quelle poche settimane che è stato in commercio, The Last Hope ha attirato grandi attenzioni su di sé non solo per il plagio a The Last of Us ma anche per la sua realizzazione davvero ai minimi termini che lo ha reso praticamente ingiocabile. In poche parole, una semplice parodia volta a cavalcare l'onda di uno dei giochi PlayStation più popolari sul mercato, destinato ora ad essere dimenticato per sempre.