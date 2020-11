The Last Night, superati problemi legali e finanziari: lo sviluppo procede, parla il team

L'annuncio di The Last Night, promettente avventura open-world dalle atmosfere cyberpunk, risale alla conferenza Microsoft organizzata in occasione dell'E3 2017: da allora, le notizie sul titolo sono state molto poche.

Contestualmente al reveal, il pubblico aveva potuto ammirare il primo gameplay trailer di The Last Night, nel quale venivano presentate il suggestivo stile della produzione. A quest'ultimo non ha però mai fatto seguito una data di pubblicazione effettiva, mentre i rumor sulla cancellazione del progetto si facevano progressivamente più forti. Le indiscrezioni venivano però smentite da Odd Tales, che confermava di star continuando i lavori sul titolo. Nel 2019, infine, la software house annunciava di essere alla ricerca di nuovi fondi per The Last Night.



Ora, giungono nuovi aggiornamenti per voce di Tim Soret, Director del titolo, originariamente destinato a Xbox One e PC. Dal proprio account Twitter, l'autore scrive: "Mentre in precedenza siamo stati in silenzio per risolvere diversi problemi legali, finanziari e di business mentre ampliavamo il gioco, ora siamo in silenzio per la stessa ragione per la quale lo è uno studio come Playdead: stiamo semplicemente lavorando con tranquillità, lontano dallo scottante sguardo di pubblico e stampa". L'autore prosegue, raccontando alcuni retroscena legati al debutto di Odd Tales all'E3 2017. Tim Soret confessa infatti che il team indipendente - costituito all'epoca di circa 5 talenti e completamente privo di esperienza - non era pronto, col senno di poi, ad apparire su un palco così importante.



Le aspettative generatesi in seguito al reveal erano talmente elevate - prosegue Tim Soret - da aver costretto Odd Tales a una completa riorganizzazione per poter tener fede alle proprie ambizioni. Il budget è stato così ampliato di circa 20 volte, mentre la struttura del team e le sue risorse tecniche sono state rafforzate per supportarne le ambizioni open-world. Infine, dettaglio particolarmente interessante, Tim Soret aggiunge alla lista di modifiche anche un "upgrade in direzione della next-gen", in virtù dei posticipi sulla tabella di marcia. Sembra dunque confermare in maniera indiretta che a questo punto vedremo The Last Night in azione direttamente su Xbox Series X e Xbox Series S.