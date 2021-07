The Last Night è ancora in sviluppo: cresce l'interesse dei fan dopo il video di Replaced

Il Game Director di The Last Night, Tim Soret, si affaccia nuovamente sui social per confermare lo sviluppo dell'avventura thrilling: il suggestivo reveal trailer di Replaced ha infatti contribuito a riaccendere l'interesse dei fan per il suo progetto in pixel art.

Con un messaggio condiviso dal suo profilo social personale, Soret decide infatti di riprendere un suo tweet di fine 2019 per sottolineare come, dopo il video di Replaced mostrato sul palco digitale dello Showcase Xbox e Bethesda dell'E3 2021, ci sia stato un importante "ritorno d'immagine" per The Last Night.

Lo sviluppatore capo del team di Odd Tales spiega quindi che The Last Night è finito nella Lista dei Desideri di 300.000 giocatori su Steam e vanta 3.000 membri sulla pagina Discord. Ma non solo. Il trailer di annuncio ha infatti raggiunto le 1,5 milioni di visualizzazioni, mentre il video Making Of ha da poco superato le 600.000 visualizzazioni su YouTube. Quale futuro attende The Last Night, quindi?

Come spiegato dallo stesso Soret nel messaggio del 2019 che ha ripreso per evidenziare il crescente interesse dei fan, "le statistiche come quelle sul numero di visualizzazioni dei trailer o di utenti che inseriscono il gioco nella propria Lista dei Desideri su Steam ci consentono di ottenere un budget molto più ampio per il titolo". In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Odd Tales, approfittiamo dell'occasione per mostrarvi le immagini di The Last Night che impreziosiscono la pagina Steam dell'avventura in pixel art attualmente in sviluppo per PC e sistemi Xbox.