The Last Night, lo sviluppo prosegue: l'avventura post-cyberpunk si rivedrà nel 2022

Che fine ha fatto The Last Night, l'avventura post-cyberpunk che ha ispirato Replaced? Tim Soret, Game Director e fondatore di Odd Tales, conferma che i lavori su questa ambiziosa esperienza in pixel art proseguono nonostante le difficoltà incontrate dopo il divorzio dal publisher Raw Fury.

Dalle colonne di PCGamer.com, il massimo responsabile del team di sviluppo di The Last Night ha rassicurato tutti gli appassionati del genere sottolineando come "The Last Night verrà mostrato l'anno prossimo, non prima. Sento voci di corridoio su un video che verrà presentato ai TGA 2021 ma, appunto, sono solo voci".

Quanto all'attuale stadio di sviluppo di The Last Night e, quindi, alle tempistiche richieste per l'uscita del titolo, Soret ricorda come "in un'era di crisi e iper-mediatizzazione, al momento non ho intenzione di fare alcun annuncio al riguardo, soprattutto per non rendere ancora più pressante il lavoro che sta portando avanti il mio piccolo team".

Il fondatore di Odd Tales ha poi riflettuto sugli effetti della separazione da Raw Fury e dell'assenza di publisher su cui appoggiarsi per proseguire serenamente i lavori su questa opera cyber-noir in pixel art: "Da allora siamo cresciuti e maturati tremendamente come giovane team indie. Stiamo costruendo The Last Night mattone dopo mattone, ci stiamo prendendo il nostro tempo per progettare, documentare e implementare con cura ogni parte del gioco, dall'evoluzione del nostro stile visivo per le piattaforme di ultima generazione alla progettazione delle decine di opzioni di accessibilità".

In chiusura del suo intervento, Soret spiega che "torneremo a parlare di The Last Night nel 2022, la nostra missione è quella di stupirvi con tutta la forza e l'originalità della nostra proposta". Nel frattempo, vi riproponiamo il primo video gameplay di The Last Night mostrato da Odd Tales durante l'E3 2017.