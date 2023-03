The Last Night è ancora vivo? Arrivano importanti aggiornamenti da Tim Soret

Come ormai ben saprete, è da tempo che non si hanno aggiornamenti concreti sullo stato dei lavori di The Last Night, la promettente avventura in pixel art svelata al pubblico sul palco della conferenza Microsoft all'E3 2017. A rincuorare i fan ci ha pensato però Tim Soret, sviluppatore a capo del progetto.

Con un lunghissimo post pubblicato sul canale Discord ufficiale di The Last Night, lo sviluppatore ha parlato delle difficoltà incontrate dopo il reveal del gioco, che ha richiesto enormi sforzi per poter essere realizzato. Il problema più grosso è stato quello di reperire i fondi senza dover cedere ad accordi di alcun tipo, i quali avrebbero inevitabilmente influito sulla natura del progetto e privato il creatore del gioco della più totale libertà creativa. Non solo, eventuali partnership avrebbero castrato in maniera netta i ricavi, facendo sì che una copia venduta a 30 dollari generasse introiti solo per 7,5 dollari.

Proprio per questa ragione, Soret ha confermato che lo sviluppo sta procedendo senza contributi esterni di alcun tipo e, pur con qualche difficoltà, le cose stanno andando nel verso giusto. Le previsioni riguardanti i ricavi sono di circa 20 dollari a copia venduta e gli investimenti nel settore ricerca e sviluppo sono di 1,3 milioni di dollari: tale cifra è stata ottenuta tramite prestiti ed accordi mirati che, come chiarito dall'autore del post, hanno avuto un impatto inesistente sul versante creativo. Tutto questo lavoro consentirà ai creatori del gioco di realizzare in autonomia i trailer, occuparsi del marketing e comunicare con il pubblico. Pare inoltre che si stia già pensando ai progetti futuri, i quali verranno finanziati proprio grazie ai guadagni di The Last Night.

Purtroppo nel post non vi sono informazioni circa la possibile finestra di lancio del gioco, ma è probabile che ci vorrà ancora del tempo prima di poterci mettere le mani sopra.