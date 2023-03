The Last of Us 1 e 2 sono collegati tra loro?

The Last of Us è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione grazie al grande successo della serie tv omonima targata HBO, che ha permesso anche ai giochi Naughty Dog di ricevere rinnovata popolarità. Chi però non li conosce bene potrebbe chiedersi se esistono effettivi collegamenti tra i due episodi fin qui pubblicati.

La risposta è chiaramente affermativa: The Last of Us Parte I e Parte II sono strettamente collegati l'uno all'altro. Le vicende del secondo episodio, pubblicato su PlayStation 4 nel 2020 esattamente sette anni dopo il capostipite per PS3 (riproposto anche su PS4 via remastered e su PS5 tramite remake), si svolgono infatti quattro anni dopo la conclusione del primo gioco, e vede ancora una volta Ellie tra i protagonisti principali (ecco a tal proposito tre curiosità su Ellie di The Last of Us). Il ruolo rivestito dalla ragazza in Parte II appare tra l'altro ancora più centrale ed importante rispetto al passato, con Joel che in questa occasione riveste invece un ruolo minore seppur comunque fondamentale per lo sviluppo narrativo della storia e dei suoi personaggi.

Il secondo The Last of Us tra l'altro dà anche una risposta ai quesiti rimasti irrisolti di Parte I, sottolineando così una continuità marcata tra le due opere. C'è tuttavia ampio spazio anche a personaggi, gruppi e scenari del tutto inediti introdotti appositamente per la Parte II, volti così ad espandere ulteriormente l'universo di gioco creato da Naughty Dog.

Per ulteriori approfondimenti, eccovi infine tre curiosità su The Last of Us, tra finali tagliati ed easter egg.