The Last of Us Parte 1 e accessibilità: Masahiro Sakurai tesse le lodi del kolossal Sony

Dopo aver testimoniato l'amore per la micia Fukurashi con un video, Masahiro Sakurai torna sulle pagine del suo canale YouTube per dedicare il suo ultimo approfondimento alle straordinarie opzioni di accessibilità di The Last of Us Parte 1.

Il papà di Super Smash Bros. coglie così l'opportunità offertagli per lodare il lavoro svolto da Naughty Dog prendendo spunto da The Last of Us 2, altro capolavoro di accessibilità.

Per Sakurai, l'impegno profuso dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios è il perfetto esempio dell'approccio da adottare per offrire ai giocatori un'esperienza interattiva capace di adattarsi ai gusti, alle esigenze e alle necessità particolari dei singoli utenti.

Una volta impugnato il controller DualSense di PlayStation 5, il designer giapponese passa in rassegna le infinite opzioni accessibili ai giocatori per personalizzare i comandi, i sottotitoli, la gamma cromatica e la visibilità degli elementi a schermo più importanti ai fini del gameplay, come i nemici e gli ostacoli da superare per proseguire nell'avventura.

Tra i tanti temi trattati da Sakurai nel suo video-corso per sviluppatori c'è anche un argomento molto caro ai giocatori, ossia la ricerca del framerate perfetto per un videogioco moderno.