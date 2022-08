The Last of Us Parte 1 e accessibilità: Phil Spencer si complimenta con Naughty Dog

Nel riferirsi al lavoro svolto da Naughty Dog con l'accessibilità di The Last of Us Parte 1, Phil Spencer si è riaffacciato sui social per tessere le lodi della sussidiaria dei PlayStation Studios e complimentarsi pubblicamente con Neil Druckmann e il suo team.

Il massimo esponente della divisione Xbox manifesta così tutta la sua ammirazione per i "cagnacci" di Sony con un messaggio indirizzato alla stessa software house californiana: "È davvero impressionante vedere Naughty Dog e la loro attenzione all'accessibilità. Lo studio continua a innovare questi aspetti un gioco dopo l'altro, rendendo i propri titoli sempre più accessibili per una platea sempre più vasta di giocatori. Il lavoro di Neil Druckmann e dell'intero team di Naughty Dog è davvero di ispirazione per tutti noi".

L'elogio di Phil Spencer non è passato inosservato dalle parti di Naughty Dog, come testimonia il post condiviso dalla sussidiaria di Sony in risposta ai complimenti del boss del team Xbox: "Siamo entusiasti dei progressi raggiunti dai nostri talentuosi sviluppatori in diversi aspetti legati all'accessibilità. Il nostro è uno sforzo che guarda al bene dell'intero settore, vogliamo continuare a trovare sempre più modi per rendere i videogiochi ancora più accessibili. Grazie molte!".

Il lancio della riedizione attualizzata del capolavoro post-apocalittico di Naughty Dog con protagonisti Joel ed Ellie è previsto per il 2 settembre su PlayStation 5 e in un secondo momento su PC. In attesa della nostra recensione in arrivo il 31 agosto, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su The Last of Us Parte 1 tra gameplay grafica e IA.