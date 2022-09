The Last of Us Parte 1 si aggiorna: migliorie per Photo Mode e Fedeltà con la Patch 1.02

Al recente approfondimento del PS Blog sulle meraviglie della modalità Foto di The Last of Us Parte 1, Naughty Dog accompagna le note della Patch 1.02 appena lanciata su PlayStation 5, grazie alla quale vengono apportate numerose correzioni e ottimizzazioni alla riedizione del kolossal post-apocalittico.

Scorrendo le note dell'aggiornamento che porta TLOU Parte 1 alla versione 1.02 scopriamo gli interventi compiuti da Naughty Dog per migliorare l'esperienza di gioco degli emuli di Joel ed Ellie. Tra le 'modifiche maggiori' apportate dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios vengono citati gli interventi per risolvere i casi di compenetrazione delle geometrie visuale a schermo all'uscita di determinati punti di osservazione.

Oltre alla chiusura di questi fastidiosi artefatti grafici, la Patch 1.02 apporta anche delle importanti modifiche alla modalità Fedeltà: una volta installato l'aggiornamento, i giocatori possono sbloccare il framerate anche senza possedere una TV compatibile con il VRR. L'update si premura di aggiornare anche la descrizione delle modalità Prestazioni e Fedeltà, in modo tale da offrire più informazioni all'utente; vengono infine risolti dei problemi di entità minore nell'illuminazione e nell'audio in una sequenza del capitolo finale, come pure nella fruizione della modalità fotografica.

Se volete saperne di più sulla riedizione attualizzata del capolavoro di Neil Druckmann, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di The Last of Us Parte 1.