The Last of Us Parte 1: aperti i preorder su PC, costa meno che su PS5

Nel corso della serata sono stati aperti i preorder delle due diverse edizioni di The Last of Us Parte 1 in arrivo prossimamente su PC attraverso Steam e l'Epic Games Store.

Oltre a permettere a tutti i giocatori interessati di procedere con la prenotazione della versione digitale del gioco, questo evento segnalato da Sony sui social consente anche di scoprire quale sarà il prezzo di vendita del titolo in versione PC. Sorprendentemente, The Last of Us Parte 1 avrà un costo inferiore su PC rispetto a quello visto al lancio su PlayStation 5. Il gioco verrà infatti venduto a 59,99 euro nella versione standard e a 69,99 euro in quella Deluxe. Come potete notare, il prezzo pieno della versione PC equivale a quello della versione PS5 in sconto, dal momento che sul PS Store il titolo viene venduto solitamente a 79,99 euro (89,99 euro per la Deluxe).

Ecco di seguito l'elenco dei contenuti dell'edizione più costosa:

Capitolo prequel "Left Behind"

Incremento abilità velocità di creazione

Incremento abilità velocità di cura

Potenziamento incremento velocità ricarica 9mm

Potenziamento incremento capacità caricatore fucile

Modificatore di gioco Frecce esplosive

Filtro ditherpunk

Modalità speedrun

Sei skin armi: pistola 9mm oro nero, pistola 9mm filigrana argento, fucile a pompa tattico gomma, fucile a pompa quercia scolpita, arco bianco artico, arco nero carbonio

Qui sotto trovate invece i link per procedere con il preorder sulle varie piattaforme:

Per chi non lo sapesse, il gioco è stato rinviato qualche settimana fa e sarà disponibile su PC a partire dal prossimo 28 marzo 2023.