The Last of Us Parte 1 arriva su PC nel 2023: data svelata ai Game Awards

A pochi minuti di distanza dall'annuncio ufficiale della versione PC di Returnal, il palco dei The Game Awards 2022 svela anche la data di uscita di The Last of Us: Parte I su PC.

Dopo il lancio in esclusiva su PlayStation 5, il rifacimento della prima avventura di Ellie e Joel è infatti pronto a trovare spazio anche su ecosistema PC. Già confermato in occasione del reveal del remake, il porting sarà disponibile a partire dal prossimo anno. Nello specifico, la data da appuntarsi sul calendario è quella del 3 marzo 2023. Per celebrare la notizia, Naughty Dog ha reso disponibile un nuovo trailer dedicato a The Last of Us: Parte I.



Per il momento, il team di casa Sony non ha ancora annunciato ulteriori dettagli su quelle che saranno le caratteristiche della versione PC del remake. Su questo fronte, arriveranno probabilmente novità nel corso delle prime settimane del nuovo anno.



Nel frattempo, dal palco dei The Game Awards 2022 è arrivato a sorpresa anche la presentazione del primo trailer di Hades II.