The Last of Us Parte 1 è arrivato in redazione, ecco quando andrà online la recensione

Possiamo finalmente annunciarvi che The Last of Us Parte 1 è nelle nostre mani, la versione PlayStation 5 del remake del gioco di Naughty Dog è arrivata in redazione, siamo pronti per tornare a vivere nuovamente l'avventura di Joel ed Ellie, un nuovo viaggio sta per iniziare...

Al momento non possiamo dirvi assolutamente nulla e non possiamo condividere immagini o clip di gioco, se non la schermata iniziale, siamo però in grado di confermarvi che la recensione di The Last of Us Parte 1 sarà online alle 17:00 del 31 agosto, in anticipo dunque rispetto al day one fissato per il 2 settembre su PlayStation 5 e in seguito su PC.

Cosa cambia tra The Last of Us originale e il remake? Rispetto a The Last of Us Remastered per PS4, questa edizione può contare su varie migliorie grafiche, uno stile estetico in linea con quello di The Last of Us Parte 2, modifiche al gameplay e alla IA, con l'obiettivo di proporre un'esperienza arricchita ed espansa, capace di generare interesse anche a chi ha già giocato con The Last of Us su PS4 e PS5 e ovviamente conquistare la platea che ha conosciuto la serie solamente con il più recente The Last of Us 2.

Tra pochi giorni potremo dunque darvi un parere definitivo su The Last of Us Parte 1, segnatevi data e orario della recensione: 31 agosto alle 17:00 ora italiana.