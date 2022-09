The Last of Us Parte 1: l'Art Direction ancora più affascinante con la potenza di PS5

Con l'uscita di The Last of Us Parte 1 fissata per il 2 settembre 2022, Sony e Naughty Dog premono ancora di più l'acceleratore pubblicizzando al meglio il remake del grande classico PS3 del 2013, evidenziando tutte le migliorie tecniche apportate grazie alle potenzialità next-gen di PlayStation 5.

Attraverso un nuovo video, questa volta gli sviluppatori ci parlano dell'Art Direction di The Last of Us Parte 1, soffermandosi sulla città di Pittsburgh ed evidenziando come i nuovi effetti d'illuminazione e la grafica migliorata hanno reso il mondo di gioco ancora più realistico, credibile ed affascinante rispetto a quanto visto su PS3 o nella Remastered per PS4. Il tutto mantenendo comunque fedeltà assoluta all'opera originale.

Gli autori sottolineano come i perfezionamenti tecnici apportati per la versione PS5 contribuiscono ad amplificare il fascino del mondo di The Last of Us, mettendo ulteriormente in risalto come la natura abbia ormai preso il sopravvento sulla civiltà umana ormai finita. Grossi passi avanti anche per le cutscenes, ora molto più realistiche grazie al sistema d'illuminazione all'avanguardia implementato nel gioco.

La nostra recensione di The Last of Us Parte 1 mette ulteriormente in risalto tutti i graditi miglioramenti visivi. Non perdetevi inoltre la nostra intervista esclusiva a Naughty Dog su The Last of Us Parte 1, con tantissimi dettagli ed approfondimenti sull'atteso remake.