The Last of Us Parte 1: attenzione agli spoiler, la prima ora del gioco è su YouTube

The Last of Us Parte 1 esce il due settembre, in queste ultime settimane il gioco è stato protagonista di una serie di leak e questi stanno continuando a inondare la rete, in particolare su YouTube c'è un video che mostra la prima ora di gioco.

Il consiglio è sempre lo stesso, se non volete rovinarvi l'esperienza prestate attenzione ai video pubblicati su YouTube, Twitter e altre piattaforme social. Se è pur vero che The Last of Us Parte 1 non è un gioco del tutto nuovo, è pur vero che ci sono tantissimi giocatori che non hanno mai giocato con l'avventura di Joel ed Ellie e che attendono questa riedizioni per entrare nel mondo di TLOU.

Naughty Dog ha pubblicato il trailer di lancio di The Last of Us Parte 1 oltre a svelare le opzioni di accesssibilità di The Last of Us Parte 1, con tante opzioni disponibili per rendere il gioco accessibile al maggior numero di giocatori.

In queste ore si è parlato anche di un possibile debutto di The Last of Us Parte 1 Firefly Edition in Europa, questa edizione speciale del gioco è stata annunciata per i soli Stati Uniti ma chissà che Sony non possa cambiare idea considerando l'elevata richiesta che sembra giungere anche dal nostro continente.