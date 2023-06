The Last of Us Parte 1, si avvicina l'anniversario: Naughty Dog dà il via alla sfida

L'ultimo periodo è stato ricco di buone e cattive notizie da DF per la Patch 1.05 di The Last of Us Parte 1. L'edizione PC della recente riproposizione dell'avventura targata Naughty Dog continua ad essere al centro di grandi aggiornamenti da parte del team di sviluppo ma, nel frattempo, si avvicina il compleanno del primo The Last of Us.

L'origine del lungo viaggio dell'importantissimo progetto dei PlayStation Studios è datata 14 giugno 2013; quindi, in occasione del decimo anniversario di The Last of Us, Naughty Dog ha deciso di dare il via ad una simpatica sfida con i fan della produzione: come possiamo leggere dal post pubblicato dalla software house su Twitter, "Stiamo lanciando una sfida in modalità foto per celebrare l'imminente 10° anniversario di The Last of Us!".

Quale buon modo per festeggiare un evento così importante, se non con la cattura dei momenti migliori dell'affascinante avventura? Come detto dalla stessa Naughty Dog, per partecipare al festeggiamento dei dieci anni di The Last of Us con la sfida fotografica sarà necessario "Inviare il messaggio #TLOUSPhotoMode" taggando Naughty Dog su Twitter. È quindi il momento di festeggiare l'importante traguardo di The Last of Us, ma sono attese novità in occasione della lieta occasione? Dopo gli ultimi report sulla rivalutazione di The Last of Us Multiplayer, è difficile credere che vedremo qualcosa nell'immediato.