The Last of Us Parte 1: Bella Ramsey dichiara di non aver giocato il titolo

The Last of Us Parte 1 è approdato da qualche mese nei lidi di Playstation e, come noi tutti sappiamo, la serie tv targata HBO verrà pubblicata nel corso del 2023. In occasione di una chiacchierata con la redazione di USA Today, l'attrice Bella Ramsey ha dichiarato di non aver giocato il primo capitolo dell'opera targata Sony.

Stando alle dichiarazioni dell'interprete di Ellie in quella che sarà la primissa trasposizione televisiva per l'opera di Neil Druckmann, durante le prime audizioni le è stato consigliato di non giocare il titolo. Alla dichiarazione dell'attrice non fa seguito alcuna motivazione sull'inusuale scelta dei produttori della serie tv, seppure si possa pensare che si sia deciso di non influenzare Bella Ramsey nella sua interpretazione di un personaggio iconico nel mondo dei videogiochi.

Il tocco personale dell'attrice, infatti, potrebbe essere la causa di una scelta alquanto inusuale, almeno per i non addetti al settore. Ciò nonostante, la stessa Bella Ramsey ha comunque affermato di aver visto dei gameplay del titolo. Pur non restituendo in alcun modo la medesima immersività e la stessa esperienza di vivere da sé quella grande avventura costituita dalle due produzioni targate The Last of Us, tuttavia, la visione di alcuni filmati di gameplay avrebbe permesso - a detta dell'autrice - di conoscere almeno in parte la caratterizzazione del personaggio.

Bella Ramsey, a tal proposito, parlando ai microfoni di USA Today dichiara di essere stata "incoraggiata a non giocare il gioco. Dopo la mia audizione, loro mi hanno chiesto 'L'hai giocato?'. Io risposi 'No' e loro mi hanno detto 'Continua così'. Ho guardato qualche gameplay su Youtube giusto per avere un'idea del gioco. Ma sono così entusiasta di come sta venendo fuori; è stata una parte importantissima per la mia vita".

L'apparente ostacolo alla conoscenza del personaggio da lei stessa interpretato, quindi , non ha smorzato l'animo dell'attrice, che fa trapelare dalle sue parole un senso di grande felicità per il risultato definito della serie televisiva in arrivo. D'altronde, il trailer della serie tv ha registrato 15 milioni di visualizzazioni, il che dimostra la fiducia che anche l'utenza ha risposto in questo progetto.

In attesa di ulteriori informazioni sulla data d'uscita della serie tv di The Last of Us che, come detto in apertura, verrà rilasciata su HBO nel corso del 2023, vi invitiamo a scoprire con noi quali sono le differenze tra la serie tv ed il videogioco del sopracitato capolavoro, la cui firma riporta il nome di Neil Druckmann sotto l'etichetta dei Sony WorldWide Studios.