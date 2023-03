The Last of Us Parte 1, buon debutto su Steam ma non supera God of War e Spider-Man

Nonostante non stiano mancando discussioni e lamentele per via dei diversi problemi di The Last of Us Parte 1 su PC, l'opera Naughty Dog era comunque molto attesa dagli utenti Steam, che si sono gettati in massa sulla prima avventura di Joel ed Ellie.

Disponibile dallo scorso 28 marzo, The Last of Us Parte 1 ha avuto un buon esordio sulla piattaforma digitale di Valve, al punto da divenire il quarto miglior lancio di sempre per un titolo PlayStation su Steam. Stando a quanto riportato su SteamDB, infatti, il remake di The Last of Us ha registrato un picco di 36.496 utenti attivi contemporaneamente al day one: questi numeri lo pongono davanti a giochi come Days Gone (27.450 il giorno di lancio), Marvel's Spider-Man Miles Morales (13.539) e Uncharted Legacy of Thieves Collection (10.851).

Il titolo Naughty Dog è tuttavia piuttosto lontano dai risultati dei primi tre classificati: God of War continua a restare sul gradino più alto del podio con 73.529 giocatori al day one, seguito a ruota da Marvel's Spider-Man Remastered ed i suoi 66.436 utenti. Al terzo posto, infine, troviamo Horizon Zero Dawn, con 56.557 utenti.

In ogni caso per Sony, Naughty Dog e Iron Galaxy Studios (che ha curato il porting PC del gioco) restano comunque numeri soddisfacenti. Ora però si rende necessario sistemare quanto prima i problemi tecnici che affliggono il prodotto, con The Last of Us Parte 1 bombardato di recensioni negative su Steam a causa dei crash e dei numerosi inconvenienti segnalati dall'utenza.