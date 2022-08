The Last of Us Parte 1: il Campidoglio nel video confronto delle versioni PS4 e PS5

In attesa di poter mettere le mani su The Last of Us Parte 1, i fan del gioco Naughty Dog possono osservare un nuovo video confronto che permette di notare le differenze tra le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 di una specifica ambientazione dell'avventura di Joel ed Ellie.

Il filmato, pubblicato proprio sul canale YouTube ufficiale di Naughty Dog, consiste in un confronto diretto tra la versione del Campidoglio che abbiamo visto nella Remastered di The Last of Us per la console di vecchia generazione Sony e quello che vedremo in The Last of Us Parte 1. Pur avendo una durata irrisoria, il video è sufficiente a comprendere quanta cura gli sviluppatori hanno riposto nella riproduzione in alta definizione dei vari fondali che si possono esplorare nel corso dell'emozionante avventura.

Prima di lasciarvi al trailer pubblicato da Naughty Dog, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 è arrivato in redazione a breve potrete leggerne la recensione sulle pagine di Everyeye. In attesa di scoprire cosa ne pensiamo del titolo, sappiate che la sua uscita è fissata al 2 settembre 2022 solo su PlayStation 5, con la versione PC in arrivo solo in un secondo momento.

Avete già dato un'occhiata al trailer di lancio di The Last of Us Parte 1?